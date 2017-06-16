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Посольство России в КНДР подтвердило задержание российской яхты

Лидер КНДР Ким Чен Ын в одном из портов Северной Кореи (архивное фото)

Российская яхта "Каталекса" с тремя членами экипажа на борту, о задержании которой ранее сообщали СМИ, находится в северокорейском порту Раджин. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов, передает РИА Новости. В посольстве создан штаб. Ситуацией занимается посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Власти КНДР не уточнили, как российская яхта оказалась на их территории. Как ранее сообщили в яхт-клубе "Алые паруса" во Владивостоке, "Каталекса" возвращалась в Приморье после зимней стоянки на Тайване и двухмесячного ремонта в Японии.

В мае прошлого года береговой охраной КНДР была задержана яхта с российскими спортсменами, которые участвовали в спортивной регате в южнокорейском городе Пусан. Через двое суток судну разрешили покинуть северокорейский порт.

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