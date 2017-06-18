Бог и технологии

В какие доказательства Бога готов поверить молодой человек и нужны ли новые формы для религиозного содержания рассказывают религиовед Борис Кнорре, аспирант факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Зыгмонт, студент Института современного иудаизма (РГГУ) Павел Качкин, проректор Московского исламского университета Раис Измайлов, психолог Екатерина Бурмистрова и блогер Тимур Тукпатуллин.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Александр Гиринский.

Первый раз в эфире в воскресенье, 18 июня в пять часов вечера