На Украине задержаны подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова

Национальная полиция Украины сообщила о задержании нескольких подозреваемых по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Имена задержанных не сообщаются.

По информации издания "Павлоград.dp", речь идет о задержании бывшего активиста запрещенного в России "Правого сектора" Ярослава Тарасенко.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о провокации украинских спецслужб.

В октябре прошлого года Денис Вороненков вместе с женой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.

