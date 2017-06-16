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На Манежной площади задержана мать шахтера Вера Шихова

Полицейский на Красной площади, архивное фото

В Москве на Манежной площади полицейские задержали Веру Шихову, которая проводила одиночный пикет в защиту сына, пострадавшего во время работы в шахте. Сейчас она находится в отделении полиции "Китай-город". Полицейские объяснили задержание Шиховой указом президента об ограничении проведения митингов во время Кубка конфедераций.

Вера Шихова уже пять лет проводит в Москве одиночные пикеты. Она требует, чтобы ее сыну, который получил многочисленные травмы в 2010 году дали группу инвалидности и социальные льготы.

С 1 июня по 12 июля 2017 года в городах, где будет проводиться Кубок конфедераций, будет действовать особый порядок проведения массовых мероприятий.

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