Добро пожаловать в шубохранилище!

Может быть, среди нынешних участников антикоррупционных митингов есть и такие, кто не помнит и не знает о том, что когда-то объектом пристального внимания Алексея Навального был вовсе не Медведев с его уточкой (кстати, признанной в Петербурге "средством агитации"), а некогда всесильный, а ныне отставной глава РЖД Владимир Якунин. Но уж слово "шубохранилище" как символ роскоши, в которой живут власть имущие, точно слышали все - так вот, это слово не абстракция, Фонд борьбы с коррупцией действительно утверждал, что в поместье Якунина в Подмосковье, помимо всяких милых вещей вроде "дома привратников", есть шубохранилище, а сам Якунин это отрицал.

Теперь не отрицает! В интервью программе Би-Би-Си Hard Talk Якунин, сын которого, британский подданный, живет в Лондоне, сначала, конечно, назвал слухи о шубохранилище "анекдотом" и "выдумкой", но затем сказал ведущему Дереку Сауэру -

Я приглашаю вас в это поместье, чтобы показать вам эту маленькую кладовку для шуб. Вы там не найдете каких-нибудь особых мехов. Может быть, какие-то шубы из Сибири - и так далее, и так далее.

В общем, поскольку представления о "маленьком" у всех разные, можно сделать вывод, что хранилище для шуб у Якунина в поместье и вправду есть. Не отрицает экс-глава РЖД и сам факт наличия поместья. Что он отрицает - так это то, что именно расследование Навального в конце концов привело к его отставке.

О нет, не надо делать из него героя! Он не настолько, знаете, влиятелен, чтобы таким образом создать проблемы кому бы то ни было.

Якунин был одним из идеологов "русского мира", его считали приближенным Путина. В чем причина его опалы? Якунин не говорил об этом.

Если честно, я никогда не считал себя советником Путина. Я занимался своим бизнесом, я был главой компании, это правда, но я никогда не был ни советником [Путина], ни премьер-министром, ни президентом.

Он подтердил, что его сын живет в Лондоне и имеет британский паспорт, и предположил, что 5 миллионов фунтов, за которые куплен его дом - вполне посильная сумма для британских граждан.

Сама программы выйдет в эфир только в понедельник, но отрывки из нее доступны на сайте Би-Би-Си.

Пенсионер Якунин по крайней мере не скрывает своего поместья - даром что он его продал два с половиной года назад!

Zо далеко не все следуют его примеру. В четверг Дума во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной охране" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Суть документа разбирает "Медуза":

Законопроект предлагает добавить в главу «Основные задачи органов государственной охраны» небольшой, но очень важный пункт:

9) обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей <...>

под понятие «персональные данные» можно подвести все что угодно. С точки зрения российского законодательства персональные данные — это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу». Так что персональными данными можно считать банковские счета, сведения о российской и зарубежной недвижимости, информацию о любом другом имуществе. И ФСО под предлогом безопасности сможет требовать от государственных органов убирать данные о высокопоставленных людях и членах их семей из публичного доступа.​

Речь идет далеко не о всех чиновниках - а только тех, кого охраняет ФСО (и членам их семей). А это -

президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, государственная охрана может предоставляться депутатам парламента, федеральным госслужащим и любым другим людям, если так решит президент. Например, ФСО охраняет патриарха Кирилла.

Итак, увидев где-нибудь в реестре после принятия законопроекта что-то вроде ЛСДУ3, нужно будет гадать, кто перед нами - сын Чайки, внук Путина или уточка Медведева.