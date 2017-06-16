Без излишней демонизации

В Телеграме много писали, что в последней серии "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна (ее показали в Америке в ночь на 16 июня) будет некая "мировая сенсация". Что ж, можно считать ею фактическое возвращение к брежневскому взгляду властей страны на Сталина!

Ключевые два слова - "излишяя демонизация".

Путин поведал, что Сталина излишне демонизируют, чтобы нападать на Россию, меж тем как Черчилль Сталина уважал, а родители самого Путина, как и большинство советских людей, им восхищалось.

Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?

"Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", то есть нарушения социалистической законности, решительно осужденные партией.

Путин считает, что вполне допустимо сравнить Сталина с Кромвелем и Наполеонам, - они, мол, кровавые деятели, но им ставят памятники. Все прочее, очевидно, излишняя демонизация.

Иван Курилла

если ты в одной фразе объединил "Советский Союз и Россию", то не удивляйся, что за Сталина тоже придется отвечать. И логика - раз СССР, то значит Россия, а если Россия - то все наше, а если все наше - будем защищать, - ущербна в нескольких местах.

Boris Grozovski

Какая жирная индульгенция на всё. Позиция по Ленину еще дорабатывается, но давно понятно, что не надо демонизировать Дзержинского

Среди самих сталинистов нет консенсуса - кто-то осторожно хвалит Путина:

Serg Sigachev

Хитро ушёл от прямых оценок :)

Но в целом, отношение к ИВС у него явно не медведевское.

Вчера в прямой линии даже упомянул его "Иосифом Виссарионовичем", кто обратил внимание.

Кто-то же бескомпромиссен.