"Дождь": Григорий Берёзкин купил медиахолдинг РБК

Владелец группы компаний ЕСН, российский предприниматель Григорий Берёзкин купил медиахолдинг РБК. Об этом телеканалу "Дождь" сообщили три источника. Официального подтверждения сделки пока нет.

Пресс-секретарь группы ОНЭКСИМ, которой принадлежит контрольный пакет РБК, Андрей Беляк не стал комментировать эту информацию. Представитель ЕСН также отказалась от комментариев. Сам Берёзкин не исключил, что сделка может быть закрыта 16 июня, сообщает "Дождь".

О возобновлении группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова переговоров по поводу продажи РБК стало известно 11 апреля. По данным газеты "Ведомости", Прохоров и Берёзкин принципиально договорились о сделке. По оценке издания, медиахолдинг может обойтись Берёзкину в 50 миллионов долларов.

В качестве возможных причин продажи РБК источники нескольких СМИ называли давление со стороны администрации президента, в частности её замглавы Алексея Громова. Он якобы счел "личным оскорблением" публикации РБК о протестных акциях и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.