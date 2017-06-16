ЕС выделит Молдавии 100 миллионов евро на борьбу с коррупцией

Европейский союз предоставит Молдавии 100 миллионов евро в виде займов и грантов в обмен на реформы по борьбе с коррупцией. Брюссель надеется, что денежный транш поможет стране стабилизировать экономику.

В ответ на помощь Молдавия должна предпринять новые меры по борьбе с отмыванием денег, сохранить многопартийную парламентскую систему и активизировать правозащитную деятельность.

Евросоюз хочет заключить со страной торговое соглашение по примеру договора с Украиной. Россия выступает против данной сделки. Пророссийски настроенный президент Молдавии Игорь Додон настаивает, что Евросоюз не дает обещанных преимуществ и рассчитывает на экономическое сближение Кишенева с Москвой.