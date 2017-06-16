Твиттер Трампа: "В отношении меня ведётся расследование"

В своем твиттере президент США Дональд Трамп написал, что находится под расследованием в связи с увольнением директора ФБР. "Расследование проводит тот же человек, который рекомендовал сделать это", - восклицает президент.

Ранее Трамп написал, что его связи с Кремлём не удалось доказать. "После семи месяцев расследования и слушаний в комитете по поводу моего „сговора с Россией“ никто так и не смог представить никаких доказательств. Печально!"ре.

​Одновременно Трамп отметил, что американская экономика растёт и в стране появляются новые рабочие места.

В Конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР.

Начато также независимое от администрации расследование по этому же вопросу, которое курирует бывший глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции специальным прокурором. Ему предоставлено право расследовать действия президента, если для этого возникнут основания.