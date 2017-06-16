"Дело Немцова": в ожидании вердикта. Эфир в 19:05

Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде близится к завершению. В начале следующей недели с последним словом выступят подсудимые, и, скорее всего, 22 июня после напутственного слова председательствующего, присяжные удалятся для вынесения вердикта.

Дочь Бориса Немцова Жанна и, представляющие ее интересы адвокаты убеждены, что убийство политика не раскрыто.

О том, как проходило судебное следствие, что стало известно в течение этих 72 судебных заседаний и чем не довольна потерпевшая сторона говорим сегодня с гостями в студии Радио Свобода: адвокатами Вадимом Прохоровым и Ольгой Михаловой и журналистом «Новой газеты» Верой Челищевой.

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