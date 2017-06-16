В Германии в 88 году жизни умер Гельмут Коль

В Германии возрасте 87 лет умер Гельмут Коль - немецкий государственный деятель, один из архитекторов объединения Германии.

Коль также был одним из активных инициаторов введения единой европейской валюты.

Он дольше всех в истории Германии занимал пост канцлера - с 1982-го по 1998 год.

С 2008 года - после травмы, полученной в результате падения - Гельмут Коль оставался в инвалидном кресле.

