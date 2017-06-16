В Германии в 88 году жизни умер Гельмут Коль

В Германии возрасте 87 лет умер Гельмут Коль - немецкий государственный деятель, один из архитекторов объединения Германии.
Коль также был одним из активных инициаторов введения единой европейской валюты.
Он дольше всех в истории Германии занимал пост канцлера - с 1982-го по 1998 год.
С 2008 года - после травмы, полученной в результате падения - Гельмут Коль оставался в инвалидном кресле.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.