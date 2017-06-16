Джихадисты в Мосуле могут использовать "живой щит"

Боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в России) могут использовать более 100 тысяч мирных жителей Мосула в качестве "живого щита" в противостоянии войскам международной коалиции во главе с США.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо заявил, что джихадисты захватывали гражданских лиц за пределами Мосула и силой заставляли их вернуться в район старого города.

По словам Геддо, люди в подконтрольной исламистам зоне не имеют доступа к продовольствию и воде. В районе есть проблемы с электричеством. Геддо отметил, что снайперы убивают тех, кто пытается бежать с территории, подконтрольной "Исламскому государству".

Джихадисты захватили значительные территории в Ираке и Сирии в 2014 году. Военная операция в Мосуле началась в октябре 2016 года. С начала военной операции свои дома покинули более 850 тысяч жителей. Позднее около 200 тысяч человек вернулись в восточную часть города, освобожденную от боевиков. О начале штурма старого города было объявлено в конце мая. Иракские и американские военные считают, что в старом городе осталось около тысячи радикальных исламистов.