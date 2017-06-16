Жители Лондона требуют немедленно помочь пострадавшим от пожара

В Лондоне десятки людей вышли на демонстрацию с требованием немедленно оказать помощь тем, кто лишился жилья в результате пожара в многоэтажном доме на западе британской столицы.

Манифестанты, держа в руках список требований, штурмовали здания районных администраций Кенсингтона и Челси.

В пятницу центр помощи пострадавшим посетили королева Елизавета и принц Уильям.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара возросло до 30. Многие из погибших могут числиться среди почти 70 пропавших без вести, поскольку пока опознаны только три тела.

Причина трагедии все еще не установлена, однако полиция заявила, что следов умышленного поджога не найдено.

Лондонцы несут свечи и цветы к месту трагедии.