В Берлине открыта первая "либеральная мечеть"

В Берлине известный юрист, борец за права женщин Сейран Атес открыла первую "либеральную мечеть", в которой вместе будут молиться женщины-мусульманки вместе с мужчинами. Инициаторы ставят своей целью изменение имиджа ислама в мире.

Как рассказал корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер, Сейран Атес 54 года, она родилась в Стамбуле в смешанной турецко-курдской семье. В 1984 была тяжело ранена в Берлине турецким экстремистом.

Открытая по ее инициативе в берлинском районе Моабит мечеть носит двойное название "Ибн Рушд-Гёте мечеть" в честь западноарабского философа 12-го века Ибн Рушда, известного в Европе также под именем Аверро́эс, и великого германского поэта и писателя.

"Нам необходимо историко-критическое толкование Корана, - заявила Сейран Атес. - Текст VII-го века не может и не должен восприниматься буквально. Мы выступаем за такое прочтение Корана, которое ориентировано на милосердие и любовь Бога и, прежде всего, на стремление к миру".