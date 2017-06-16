Суд в Италии запретил держать лобстеров на льду перед приготовлением

В Италии Кассационный суд запретил ресторанам держать лобстеров на льду перед приготовлением, чтобы не причинять пока ещё живым существам ненужные страдания.

Таким образом суд удовлетворил иск защитников животных против владельца ресторана под Флоренцией и взыскал с него две тысячи евро в качестве штрафа и три тысячи - на покрытие судебных издержек.

