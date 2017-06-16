Присяжные признали невиновным полицейского, застрелившего Кастиле

Жюри присяжных в американском штате Миннесота признала невиновным в убийстве полицейского, который застрелил чернокожего водителя на трассе между Миннеаполисом и Сент-Полом в июле 2016 года .
В суде сотрудник полиции Херонимо Янес утверждал, что открыл огонь, поскольку испугался за свою жизнь, когда Филандо Кастиле, сообщивший, что у него есть пистолет, полез в карман.
Видеозапись случившегося выложила в социальные сети девушка Кастиле, сидевшая на пассажирском сидении. После этого история стала известна всей стране, во многих городах несколько дней проходили акции протеста против полицейского насилия.
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