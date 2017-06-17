Мировые лидеры отмечают заслуги Гельмута Коля перед историей

Европейские и мировые политики скорбят в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля и выражают соболезнования его семье.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Гельмут Коль возводил мосты с Запада на Восток и разрабатывал, как выразился Юнкер, улучшенные планы для будущего Европы. Глава Европейского совета Дональд Туск назвал Коля "другом и государственным деятелем, который помог воссоединить Европу". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает Коля "воплощением единой Германии в единой Европе". Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал Гельмута Коля как "первопроходца единой Германии и немецко-французской дружбы".

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, тесно сотрудничавший с Колем в конце 1980-х годов, заявил, что экс-канцлер был "личностью, несомненно, выдающейся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории".

"Немецкая волна" отмечает, что президент США Дональд Трамп выразил соболезнования гораздо позже других. Во время своего выступления в Маймаи он никак не отреагировал на смерть Гельмута Коля, посвятив свою почти получасовую речь другим темам. Однако президент США обнародовал официальное заявление по поводу кончины бывшего канцлера ФРГ и выразил соболезнования – как подчеркивает агентство dpa, значительно позже, чем многие другие главы государств и правительств. Трамп назвал Коля "другом и союзником США" и "сторонником объединенной Европы и трансатлантических связей".

На смерть Коля отреагировали и два экс-президента США, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. Гельмут Коль "ненавидел войну, но еще больше ненавидел тоталитаризм", подчеркнул Буш-старший. Клинтон отметил, что Коль был вынужден "давать ответ на один из самых важных вопросов своего времени" и его ответ был "правильным".