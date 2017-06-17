Число подписчиков Кэти Перри в Твиттере достигло 100 миллионов

Американская поп-исполнительница, 32-летняя Кэти Перри получила 100-миллионного подписчика своей страницы в социальной сети Twitter. Администраторы Твиттера объявили об этом, отметив, что такой результат в их сети показан впервые в истории.

Агентство AFP отмечает, что для достижения "исторического результата" певица устроила некоторое время назад 96-часовую видеосъемку своей личной жизни в прямом эфире. Операторы и режиссёры управляли 41-ой камерой. Благодаря этому поклонники поп-звезды узнали, как она занимается йогой, спит, ест, кормит свою собаку и общается с другими "звёздами", приходящими к ней в гости.

Певица опередила канадского исполнителя, 23-летнего Джастина Бибера.

Самым популярным российским твиттер-блогером является теннисистка Мария Шарапова.