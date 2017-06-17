В Ростове-на-Дону обманутые дольщики выступили против коррупции

В субботу в центре Ростова-на-Дону прошел митинг в поддержку обманутых дольщиков региона и против коррупции в долевом строительстве. В акции приняли участие около 200 представителей обманутых дольщиков Ростовской области.

В регионе зарегистрировано 22 так называемых "проблемных" объекта и более 1300 обманутых дольщиков. С учетом членов их семей, общее количество пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на Дону превышает 10 000 человек.

Как рассказала одна из организаторов этой акции протеста Наталья Мисюк, в действительности проблемных объектов и обманутых дольщиков в Ростове-на-Дону и Ростовской области значительно больше, но в настоящее время для их регистрации в реестре создано столько бюрократических барьеров, что некоторые пострадавшие и вовсе не считаются официально обманутыми дольщиками.

«Но независимо от того, зарегистрированы официально обманутые дольщики или нет, проблема у всех одинакова: они отдали свои деньги застройщикам, но квартиры не получили, и деньги исчезли в неизвестном направлении. Власти Ростовской области и города Ростова-на-Дону, к которым мы неоднократно обращались, не принимают действенных мер к улучшению ситуации, по факту перекладывая решение этих проблем на плечи дольщиков, заплативших сполна за свои квартиры.

По нашему мнению, одна из основных причин создавшегося положения, это тотальная коррупция. И не только в долевом строительстве, но и во многих других сферах, регулируемых российским государством», –заявила Наталья Мисюк.

На Дону люди десятилетиями ждут своих квартир, старятся, умирают от болезней, приобретенных в результате перманентного стресса, впадают в депрессию от бессилия и безысходности.

В резолюции митинга содержится требование к государственным и правоохранительным органам региона предоставить им благоустроенные квартиры, за которые они заплатили в полном объеме, или вернуть деньги. Резолюция, как сообщили организаторы, будет направлена не только руководству города и области, но и и президенту и премьеру страны, а также – в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру.