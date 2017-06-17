В Крыму военкомат потребовал от свидетеля Иеговы переменить веру

Призывная комиссия в аннексированном Россией Крыму потребовала от свидетеля Иеговы переменить веру.

Как сообщается на сайте российских "Свидетелей Иеговы", в начале июня военкомат Бахчисарайского района Крыма отказал молодому человеку в праве на альтернативную службу, заявив, что для этого он должен перейти в другую веру – в какую, не уточнили. Организация напоминает, что Конституция России гарантирует каждому гражданину свободу вероисповедания.

В середине мая Европейский форум за свободу вероисповедания и организация "Права человека без границ" обратились в Верховный суд России с просьбой отменить решение о запрете "Свидетелей Иеговы". Они считают его ограничивающим права человека. 20 апреля суд, рассмотрев запрос Минюста, признал религиозную организацию экстремистской, запретил ее деятельность и конфисковал имущество.

