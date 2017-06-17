Число жертв пожара на западе Лондона возросло до 58

Число жертв пожара в многоэтажном доме в Лондоне возросло до 58. Около 20 человек остаются в больницах.

Накануне официально подтверждалась гибель 30 человек.

В субботу полиция британской столицы сообщила, что среди почти 70 пропавшими без вести оказались 28 погибших. Власти не исключают, что цифра будет меняться.

Ранее в тот же день сообщалось о закрытии двух линий метро в непосредственной близости от места пожара. Пожарные опасаются беспорядочного падения фрагментов сгоревшего 24-этажного дома.

Премьер-министр Тереза Мэй в пятницу встретилась с жителями западных районов Лондона, которые стихийно вышли на улицы с требованием немедленно помочь лишившимся крова людям. Она пообещала выделить на экстренную помощь около 6 с половиной миллионов долларов.



