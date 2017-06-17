Сирийская армия объявила 48-часовое перемирие в Дераа

Сирийская правительственная армия объявила 48-часовое перемирие в окрестностях города Дераа А этом районе силы режима Башара Асада при поддержке иранских вооруженных отрядов противостоят силам вооруженной оппозиции.

Представители военных заявили, что цель приостановки военных действий – "поддержать усилия по национальному примирению".

Соединенные Штаты приветствовали перемирие и призвали сирийскую оппозицию присоединиться и дать возможность доставить гуманитарную помощь.

Сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне, сообщили, что пока режим прекращения огня соблюдается.

В субботу же ООН объявила о намеченном на 10 июля новом раунде межсирийских мирных переговоров в Женеве.

Россия выразила надежду на продолжение переговоров по Сирии в Астане (Казахстан) 4–5 июля.

В результате шести лет гражданской войны в Сирии сотни тысяч людей погибли, более 11 миллионов покинули свои дома.