В Японском море продолжаются поиски пропавших военных моряков США

Американские и японские самолёты и корабли продолжают поиски семи военных моряков США, пропавших после столкновения эсминца "Фицджеральд" с торговым судном у берегов Японии.
Ранения получили три американских моряка, в том числе капитан корабля.
Получивший серьёзные повреждения корабль ВМС США, тем не менее своим ходом возвращается в порт приписки - на американскую базу в городе Йокосука, к югу от Токио.
В момент столкновения в ночь на 17 июня большинство из более, чем 200 членов экипажа спали.
Обстоятельства столкновения в Японском море расследуются. Контейнеровоз, шедший под филиппинским флагом, в 4 раза больше эсминца.
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