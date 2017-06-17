В Мадриде прошла массовая акция с призывом принимать мигрантов

В Мадриде (Испания) несколько тысяч человек провели марш с призывом к правительству подтвердить приверженность взятому им в перед ЕС обязательству принять более 17 тысяч беженцев. По данным правозащитников, сейчас страна разместила только тысячу 300 мигрантов.

Демонстранты требовали от властей конкретных действий, они несли плакаты "Хватит оправданий, нет барьерам".

Инициаторами акции стали несколько десятков неправительственных организаций, включая Amnesty International.

К началу июня страны Евросоюза приняли на жительство менее 20 тысяч мигрантов, тогда как согласно принятому в 2015 году плану в течение двух лето необходимо перенаправить из Греции и Италии 160 тысяч беженцев. Такие страны, как Венгрия, Польша, Чехия отказываются выполнять свои обязательства по приёму мигрантов.

Ряд членов руководства ЕС и лидеров европейских стран уже заявили о провале миграционного плана и расценивают ситуацию с беженцами как критическую.



