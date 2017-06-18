Во Франции проводится второй тур парламентских выборов

Французы сегодня выбирают свой новый парламент. Участки в заморских территориях Франции открылись накануне, в субботу.

В первом туре французы избрали всего четырех парламентариев. В это воскресенье избиратели распределят оставшиеся 573 места. На них претендует 1 146 кандидатов.

Избрав 7 мая самого молодого президента в своей истории, граждане Франции вскоре подтвердили запрос на обновление политической жизни, отмечает Международное французское радио. Первый тур парламентских выборов прошёл 11 июня. Во втором туре, 18 июня, движению Эммануэля Макрона социологи прочат "подавляющее" большинство в парламенте.

В первом туре французы избрали всего четырех парламентариев. В это воскресенье избиратели распределят оставшиеся 573 места. На них претендует 1 146 кандидатов.