Найдены тела моряков, погибших при столкновении с контейнеровозом

Тела американских моряков, считавшихся пропавшими без вести после столкновения эсминца с контейнеровозом, найдены в затопленных отсеках корабля. Об этом сообщило командование 7-го флота США. Число обнаруженных тел не называется. Поиски тел в море - прекращены.
Японские СМИ сообщили, что найдены все семеро погибших, которые ранее считались пропавшими без вести.
Значительные повреждения эсминца, полученные в результате столкновения с контейнеровозом, могли привести к затоплению корабля. Командование отмечает, что "Фитцджеральд" остался на плаву благодаря усилиям экипажа.
Эсминец подлежит длительному ремонту, который продлится несколько месяцев.
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