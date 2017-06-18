В Колумбии жертвами взрыва в Боготе стали три человека

В воскресенье в одном из главных торговых центров в столице Колумбии Боготе жертвами взрыва стали три человека. Среди них – 23-летняя гражданка Франции. Девять человек ранены. Бомба была заложена в женском туалете. Француженка Жюли Уюн работала волонтером в средней школе в бедном районе столицы.

Мэр Боготы Энрике Пеналоса охарактеризовал случившееся "как трусливый акт террора". Тем самым мэр, по-видимому, возложил вину за взрыв на организацию "Народная армия освобождения" – последнюю из действующих поныне повстанческих группировок в Колумбии, взявшую на себя ответственность за серию недавних терактов в столице. Однако причастность к субботнему взрыву группировка отрицает, и ее представители не прервали мирные переговоры с правительством, проходящие в Эквадоре. "Мы не убиваем мирных граждан", – заявляют повстанцы.

Тем не менее некоторые аналитики не исключают, что "Народная армия освобождения" за счет акций террора пытается вырвать у правительства уступки на переговорах.