В Киеве прошел четвертый ежегодный Марш равенства

18 июня в Киеве в четвертый раз прошел ежегодный Марш равенства. В знак поддержки украинского ЛГБТ-сообщества к нему присоединились дипломаты из европейских стран. Главный лозунг акции – "Страна для всех". Демонстранты скандировали: "Права человека –превыше всего!"

"В нашей стране даже часть депутатов Верховной Рады являются открытыми гомофобами. Нет равенства, поэтому подобные марши нужны, чтобы заявить о своих правах, о царящей вокруг дискриминации и обратить внимание власти и общества на это", – сказала директор общественной организации "КиевПрайд-2017" Руслана Панухник.

В этом году увеличена длина маршрута акции до 1,2 километра.

По данным полиции, в акции участвовали около 2500 демонстрантов. По всему маршруту их сопровождали полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Стражей порядка оказалось в два раза больше чем самих участников шествия. Такие меры безопасности были предприняты из-за угроз со стороны радикалов, обещавших заблокировать дорогу представителям ЛГБТ-сообщества.

Накануне запрещенный в России "Правый сектор" и представители других праворадикальных организаций призвали своих сторонников помешать проведению марша, объявив о проведении в это время акции "За сохранение традиционной семьи". Неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

Около двух сотен ультраправых пытались заблокировать шествие в центре Киева, перекрыв дорогу возле университета Тараса Шевченко, но в последний момент маршрут акции был изменен и демонстранты не пересеклись с противниками марша. И все же еще до его начала не обошлось без столкновений. Несмотря на усиленные меры безопасности, праворадикалам удалось прорваться к участникам акции. Полиция задержала как минимум шесть человек из Организации украинских националистов, у которых были изъяты балаклавы и газовые баллончики.

Ультраправые расценили прошедший марш как пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, что, по их мнению, недопустимо в Украине. После окончания акции ее противники пытались организовать "охоту" на демонстрантов, однако стражи порядка не оставили им никаких шансов для провокаций. Участников марша из центра Киева развезли на специальных автобусах.