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В Португалии продолжаются катастрофические лесные пожары

Лесные пожары в окрестностях Боука, в центральной части Португалии, 18 июня 2017

В Португалии жертвами лесных пожаров стали 57 человек, около 60-ти пострадали. Об этом заявил премьер-министр страны. Власти не исключают, что число погибших может возрасти.

Вчера Португалия столкнулась с аномально сильной жарой. В отдельных районах температура воздуха была выше сорока градусов. Пожар быстро охватил территории в центральной части страны. Тушением огня заняты более полутора тысяч пожарных. Точных данных о масштабах бедствия пока нет. Однако, портульская пресса отмечает, что таких сильных пожаров не было в последние пятьдесят лет.

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