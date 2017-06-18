Во Франции во втором туре выборов низкая активность избирателей

Во Франции во втором туре парламентских выборов избиратели проявляют самую низкую с 1997 года активность в голосовании второго тура. К полудню по парижскому времени на участки для голосования пришли около 18 процентов избирателей. Сторонники президента Эммануэля Макрона и его движения "Республика, вперёд!", по всей вероятности, нанесут сокрушительное поражение своим политическим оппонентам.
Сегодняшнее голосование проводится через месяц после того, как 39-летний Макрон, бывший инвестиционный банкир, выиграл президентский выборы у крайне правого политика Марин Ле Пен.
Среди политических целей Эммануэля Макрона – значительное смягчение строгого трудового законодательства, и сокращение десятков тысяч рабочих место в государственном секторе.
Консервативная партия "Республиканцы", как ожидается, займёт второе место, что означает всего 90-95 мест.
Социалистическая партия бывшего президента Франсуа Олланда, вероятно, завоюет не более 35 парламентских мест.
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