Депутатам отныне надо уведомлять власти о встречах "в форме митингов"

В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому уличные встречи депутатов с избирателями могут проводиться только после уведомления исполнительных органов. Депутаты обязаны уведомлять о встрече с избирателями в форме митинга, шествия, демострации или собрания не ранее, чем за 10 и не позднее, чем за 5 дней до мероприятия.
Встречи в помещениях, специально отведённых местах и во дворах домов депутатам разрешается проводить без уведомления.
За воспрепятствование проведению встречи депутатов с гражданами введена административная ответственность.
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