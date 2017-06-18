Депутатам отныне надо уведомлять власти о встречах "в форме митингов"

В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому уличные встречи депутатов с избирателями могут проводиться только после уведомления исполнительных органов. Депутаты обязаны уведомлять о встрече с избирателями в форме митинга, шествия, демострации или собрания не ранее, чем за 10 и не позднее, чем за 5 дней до мероприятия.

Встречи в помещениях, специально отведённых местах и во дворах домов депутатам разрешается проводить без уведомления.

За воспрепятствование проведению встречи депутатов с гражданами введена административная ответственность.