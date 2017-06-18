Иракские войска ведут наступление в Мосуле на кварталы Старого города

Иракские войска продолжают наступление на последние укреплённые районы джихадистов в Мосуле, втором по величине городе страны.

Командующий операцией иракской армии в провинции Найнава генерал Рашиид Яралла, заявил, что в наступлении на Мосул участвуют армейские подразделения, войска специального назначения и федеральная полиция.

Минувшей ночью по позициям отрядов экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России), наносились авиационные удары. На рассвете начался штурм Старого города.

Вооружённые отряды "Исламского государства" заняли Мосул в 2014 году, объявив о создании халифата в городе и на прилегающих территориях.

Предполагается, что в Старом городе - исторической части Мосула - остаются блокированными до 150 тысяч человек. Джихадисты используют этих горожан в качестве "живого щита". Представители ООН говорят об "ужасающих" условиях жизни в городе, отсутствии продовольствия и воды.

Иракские войска начали наступление на Мосул в октябре прошлого года. Восточная часть была отбита у джихадистов в январе 2017 года, затем началась операция на западную часть Мосула.