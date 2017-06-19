Кому "Брат", а кому и нет

По случаю 20-летия выхода на экран фильма Алексея Балабанова "Брат" в субботу 17 июня в Москве и Петербурге прошли юбилейные показы фильма, а в Сети в очередной раз развернулась дискуссия о том, чем были и остаются для российского зрителя "Брат" и "Брат-2". О том, почему персонаж Сергея Бодрова оказался настолько привлекательным, рассуждает в "Коммерсанте-Weekend" Юрий Сапрыкин:

Пресловутая формула "Сила в правде" еще не произнесена с экрана, но сила первого "Брата" заключалась именно в ней, в достоверности, в узнавании — да, постсоветское кино наконец нашло фокус и глубину резкости, чтобы передать все, как на самом деле. Магазины, где продают жвачку вперемешку с компакт-дисками, бомжи у костра на кладбище, девицы в косухах на рейве, фиолетовые бандитские спортштаны — "Брата" можно резать на кусочки для визуальной энциклопедии 90-х. Популярность фильма легко измерить по количеству крылатых фраз, и оба "Брата" по этому показателю недалеко отстают от фильмов Рязанова или Гайдая — но про цитаты из "Брата" не получается сказать, что они ушли в народ, скорее они из народа пришли. Балабанов не только нашел точные детали одежды и интерьера, он как будто составил сценарий из мельчайших кубиков коллективного бессознательного. Ему потом много предъявляли за эти фразы, ксенофобские и хамские — но как еще должен говорить в 1997 году человек лет 20 от роду, у которого отец-рецидивист, и сам он только что с войны, и вообще он вылез из ниоткуда. Кирдык вашей Америке, и все тут. <...>

Рассуждения о том, кем был бы сегодня Данила Багров, особенно популярные в связи с конфликтом на Донбассе,— это, как стало принято говорить спустя 20 лет, ни о чем. У Данилы нет ни патриотической, ни революционной, ни классовой сознательности, которая определяла бы его траекторию полета; "свои", которых надо защищать от "чужих", всегда случайны — ими могут оказаться продавец с Апрашки или хоккеист из НХЛ,— и они не всегда так уж рады этой защите. Возможно, главный урок прошедших 20 лет в том, что ни обаяние, ни инстинктивный патриотизм, ни элементарная, на школьном уровне, порядочность еще не делают человека ни героем, ни тем более спасителем страны: пустоту внутри него легко заполнить чем угодно, и проще всего ее заполняет война. Зрители, которые смотрели "Брата" в 97-м, когда у кинотеатра будто рухнула стена, наверняка почувствовали внутри героя это отсутствие, проем — и узнали его в себе. В них как будто было что-то важное, а потом его убрали. И то, что случилось с ними в последующие 20 лет, во многом этим и было предопределено.

Александр Морозов

Сапрыкин написал к 20-летию "Брата". Я прочел с интересом, но мне кажется он ошибается, опираясь на метафору "пустоты". Как мне запомнилось и тогда, и позже, "Брат" воспринимался - наоборот - как образ наполненности, человеческой конкретности. Данила Багров - "четкий парень" - в том смысле, в каком человек вообще может быть четким в условиях социального распада и аномии. Разумеется, эта "четкость" воспринималась как прямо противоположная идеалистической либеральной картине мира и она содержала в себе различные угрозы, но никакой "пустоты" в ней не было

Николай Подосокорский

Фильму "Брат" исполнилось 20 лет, и в ленте многие высказываются об этой самой известной картине Алексея Балабанова. Я смотрел дилогию "Брат" и "Брат-2", наверное, раз 15-20, и знаю эти картины наизусть (остальные фильмы мэтра смотрел меньше - каждый раза по 2-4 - но все их люблю и ценю). Разумеется, нелепо подходить к "Брату" с узколобыми либеральными мерками, требуя от режиссера политкорректности и толерантности тогда, когда в реальной действительности их не было и нет ни на грош. Это все равно как нынешние моралисты, переделавшиеся в православных святош, требуют цензурировать произведения искусства, якобы защищая сограждан от оскорбления их религиозных чувств и воздействия различных пороков. На самом деле (и я много раз об этом писал), "Брат" - это не боевик, не сатира и не криминальный триллер. "Брат" - это современный рыцарский кинороман. Возьмите и перечитайте какого-нибудь "Амадиса Гальского", которому пытался подражать герой Сервантеса, и Вы увидите, что Данила Багров - наш русский Амадис. Он ищет прекрасную даму в каждой встречной и действует по интуиции, не боясь крушить разнообразных чудовищ и вступаться за слабых и оскорбленных. Это фильм о мужестве и решимости, об активном делании вопреки, казалось бы, всем обстоятельствам. Это фильм о том, что один человек может изменить в жизни если не всё, то очень многое. Разумеется, это легенда, но показанная так, что веришь каждому моменту, каждой сцене. И она имеет сильнейший психотерапевтический эффект. "Брат" наполняет силой и уверенностью, дает надежду на выживание. Из современных киногероев с Данилой Багровым можно сравнить разве что Арью Старк из "Игры престолов" - чтобы выжить и состояться ей тоже пришлось на время стать никем и ничем.

На тех, кто посетил юбилейные показы, самое яркое впечатление произвели аплодисменты в зале, раздававшиеся после двух известных цитат.

Антон Секисов

Когда смотрел документалку Джармуша про Stooges, мне как-то особенно запомнились слова Игги — хороший текст песни должен состоять максимум из 25 слов. Оказывается, можно и на русском языке рассказать историю, состоящую на 50% из слова “нормально”.

Отец мне во время первого просмотра “Брата” внушил — все бабы делятся на два типа: “Светка”, алкоголичка с тяжелой (или потенциально тяжелой) судьбой и “Кэт” (то есть понятно тоже).

Вдова Балабанова (она представляла сегодня фильм) — это просто идеал женщины, совершенно заворожен ею.

В зале сидели сплошь интеллигентного вида люди, которые устроили овацию дважды — на фразе “Не брат ты мне, гнида черножопая” и “Скоро всей вашей Америке кирдык”.

Понял, что в 9-10 лет я сам был как Данила Багров, бил по лицу и хватался за подручный тяжелый предмет вообще не думая, а сейчас стал как режиссер Степан — трясусь, схватившись за дверь, даже когда приходится заполнять документы на визу.

Книга Кувшиновой про Балабанова — лучшая творческая биография из всех, что я читал. Рассказать о художнике через его несделанные или незавершенные работы ей удалось гениально.

Roman Volobuev

Кстати, поскольку «Брата» вчера показывали синхронно в Москве и в Питере на Лендоке, есть возможность сравнить.

Москвичи 20 лет спустя массово хлопают на тех же двух заветных местах — на «черножопой гниде» и «кирдыке Америке». А у вас как, дорогие петербуржцы? (Только честно.)

Maxim Goryunov

был вчера на юбилейном показе фильма Брат.

после сцены с кавказцами в трамвае

- не брат ты мне, гнида чёрнож..пая - публика аплодировала. подумал

- как же они не видят, что после весной 2014-го россияне и есть эти кавказцы?

как себя вёл покойный Чуркин на заседаниях ООН?

сидит Чуркин, к нему подходят европейцы - точь-в-точь как тот интеллигентный питерский кондуктор - и говорят: верните Крым.

Чуркин - какой Крым? ничего не знаю.

европейцы с недоумением - тогда штраф платите

Чуркин - я инвалид, у меня денег нет.

и так три года по кругу.

три года мир ждёт, когда кто-нибудь подойдёт к коллективному Чуркину покажет оружие и скажет

заплатить штраф.

- ведь это так очевидно - думал я.

потом была сцена, когда Багров убеждённо заявляет французу - кирдык вашей Америке - и публика снова аплодировала​

Аркадий Бабченко

Слушайте, а ведь это какая-то новая стадия. Такого раньше ж не было.

Аплодисменты в кинотеатре фашистским фразам, бог ты мой...

Хорошие, добрые люди.

Кирилл Шулика

Балабанову нужно было снять "Брат" со сценой в трамвае и "Брат-2" с Севастополем и американскими пограничниками хотя бы только для того, чтобы Аркадий Бабченко обвинял русских в фашизме.

А это Россия! И настоящий русский фильм про русских. Ничего более русского в нашем кино еще не было. Так показать русский характер... А он сложный на самом деле. Даже Балабанов, как говорят, рискнул себя изобразить только в образе немца. Но того немца, которого спас русский. И этот русский совсем не Аркадий Бабченко.

Вопросы по поводу этих известных цитат возникают, конечно, не только у Аркадия Бабченко.

Alex Frolov

Оказывается, в Москве с помпой отметили 20-летие фильма "Брат". Я его случайно посмотрел по ТВ 3-4 года спустя после выхода. И ничего кроме омерзения этот фильм и особенно его главный герой у меня не вызвал. Это одна из гнусных поделок, положивших начало фашизации массового сознания. Понимаю, что актера нельзя отождествлять с играемым персонажем, но все же Кардамонское ущелье - возмездие. Бог не фраер, как выражается губернатор Потомский.

Споры по поводу того, можно ли испытывать симпатию к герою Сергея Бодрова, начались сразу же после выхода фильма: убедиться в этом можно, прочитав подборку критических отзывов 20-летней давности в журнале "Афиша". Вот, например, что писал тогда Даниил Дондурей в "Искусстве кино":

Фильм, лишенный в своей основе больших амбиций, вдруг стал чуть ли не манифестом нашего новейшего кинематографа (ситуация нынешней идейной и эстетической пустыни не оправдывает явно завышенных оценок). Манифестом, который встречен многими изданиями с восторгом. Декабрьский «Кинопарк»: персонаж Сергея Бодрова-младшего «признали новым национальным героем… Произошло то, чего так ждали от кино: имя главного героя стало нарицательным. Появилось «лицо» у целой армии молодых людей, пытающихся найти себя в большом городе». И от этого, честно говоря, тошно. <…> Какой приятный парень — герой. Чистым взором и с искусствоведческим прищуром он обозревает изумительные постройки Воронихина и Растрелли. Ну, а если убивает каких-то там людей (причем не «черножопых»), так ведь потому только, что они — плохие. К тому же русских, особенно родственников, притесняют, потому и мстит он почти как… чеченец.

Тогдашние споры вспоминает и Сергей Кузнецов:

Все сегодня вспоминают про фильм "Брат". У меня ощущение, что я видел его не 20 лет назад, а типа 20 лет и пять дней - потому что дело было на Кинотавре, а он тогда не длился дольше 15 июня.

Ну, мне фильм понравился, потому что мне показалось, что это очень хорошее независимое кино - типа как для Санданса. Не подражание Тарантино, а вот ровно как надо снимать.

И вот я выхожу из зала и подхожу к коллегам кинокритикам. И молодой коллега Икс говорит, что это все-таки спорный фильм, потому что вот в нем есть элементы ксенофобии (а меня, надо сказать, всегда довольно мало волновала ксенофобия в кино). Ну, ок, спорный - так спорный.

И спускаюсь я по лестнице Летнего театра, а навстречу мне поднимается давняя подруга моих родителей, директор фонда "Холокост" Алла Ефремовна Гербер, которая в восьмидесятые была один из первых людей, которые говорили со мной о кино и водила меня на всякие фильмы. И я ее спрашиваю:

- А вам, Алла Ефремовна, как фильм "Брат"?

(и готовлюсь уже услышать про антисемитизм и ксенофобию - ну, потому что если уж кинокритик Икс, который ни разу не еврей, на эту тему напрягается, то директору фонда "Холокост" сам Б-г велел)

А Алла Гербер мне отвечает:

- Прекрасное кино! Такое точное, замечательно снятое,,, - и начинает хвалить Балабанова.

Я очень порадовался и решил, что теперь уж точно - нам, евреям, можно к этому фильму относиться с симпатией.

Но, скажем честно, мечты мои не сбылись - независимого кино по образцу американского в России толком так и не возникло (ну, или я перестал смотреть русское кино). И, собственно, сам статус балабановского "Брата" это подчеркивает - кому бы пришло в голову в Штатах отмечать двадцатилетие "Секс, ложь и видео"?

(а про социологический аспект Брата прекрасно написал Юра Сапрыкин в Коммерсанте, мне к этому и добавить нечего)

За прошедшие годы фильм окончательно укрепился в статусе "манифеста поколения", что отчетливо видно и по записям в соцсетях.

Sergei Barbarash

Фильм Брат это, конечно, лучшее, что было в русском кино последние лет 30 (комплимент, правда, сомнительный, соревноваться не кем), смотрел его наверное раз двести и, понятно, знаю наизусть. Один хороший знакомый написал, что решил эмигрировать из России в том числе под влиянием Брата, я же под его влиянием в Россию в 1998 году вернулся и ничуть о том не жалею. Впрочем, Россия та куда-то делась теперь. Подсунули, короче, левую копию какую-то. А плей у тебя какая кнопка?

Mikhail Maltsev

К двадцатилетию фильма "Брат". Некоторые фильмы можно смотреть с любого места любое количество раз. Они как полотна, с которыми ты "на одной волне", как музыка. Назвать могу пожалуй четыре - "Игла", "Криминальное чтиво", "Форрест Гамп" и "Брат". И есть ностальгия по тому Питеру, в который первый раз приехал как раз во времена первого "Брата", с советскими еще кинотеатрами с деревянными креслами, с обшарпанным Ленфильмом... И есть конечно ностальгия по тем друзьям и тем людям с которыми тогда работал. Наверное, это воспоминания о молодости, и "все возможно могло быть иначе".

Vadim Sokolovsky

Я, честно говоря, вообще, не очень понимаю, как можно применительно к фильмам Балабанова употреблять прилагательное "любимые". Трудно любить работу вивисектора. Можно отдавать должное его острому взгляду и умелому владению инструментом. Любить - ну, никак не получится... Балабанов, в какой-то степени, наш Пазолини. Гениальный режиссёр, но никак не попадающий под категорию "любимый"...

Иван Давыдов

Знал Бодрова – он одноклассник моего лучшего друга, в университете мы учились в одно время, хотя Сергей там, кажется, нечасто появлялся. В общем, случалось, выпивали, и, кажется, раз снимались в массовке какой-то передачи, которую он вел. Сидели за столиком в баре, пили, слушали, как Бодров и Любимов обсуждали важные вещи. Работа не пыльная.

После премьеры второго «Брата» Сергей приехал в кабак, где мы заседали. Видно, перед этим ему специалисты наговорили обидного. Он был расстроен. Хлопнул рюмку.

- Вам-то хоть понравилось?

- Ну, - начал я.

- Ну, - сказал Илюха, - начнем с того, что фильм мы не смотрели. А так-то, конечно, понравилось. Наверняка гениально.

Потом посмотрели, понравилось, развинтили на цитаты. Как все.

***

«Братьев» - оба, то есть, фильма, модно, конечно, ругать, но за что. Балабанов дважды (!) с предельной точностью попал в десятку, визуализировал массовые представления о себе и стране.

Россия первого «Брата» - добрая и справедливая до невыносимости, втоптанная в грязь, пьет с бомжами на кладбище. Ее терзают кавказцы и те, кто вписался в рынок (иными словами бандиты). Она ждет избавителя. Или не ждет. Там на самом деле не такие уж простые взаимоотношения у России с избавителем.

Избавитель приходит с кара-мультуком и карает всех, кто попадется под руку.

Важный момент – вписавшихся, прижившихся можно истреблять. Их не жалко. («Если человек полное говно, то его можно завалить, Господь не осудит», - говорит один эпизодический герой другому в еще одном великом фильме о тех временах, «Москве» Зельдовича-Сорокина).

Собственно, с этим багажом молодой и перспективный премьер Путин стал президентом.

И появилась другая Россия – которая хотела видеть себя сильной, наглой, всепобеждающей, но справедливой до невыносимости, разумеется. Народ захотел стать народом-победителем (это важная идеологема, кстати, достойная отдельного эссе).

Второй «Брат» был совсем плоской игрой на этих ожиданиях. Собственно, с этим багажом мудрый и опытный премьер Путин стал президентом. В третий раз. С этим и живем.

И нет уже Балабанова, чтобы рассказать всем интересующимся, включая Путина, что положить в дорожную сумку, чтобы стать президентом еще раз. Хотя это, в общем, уже и не важно.

***

Первый «Брат» - большой фильм, в нем эпоха, ее цвет, ее запах. Он, конечно, сложнее примитивной схемы, изложенной выше. Ну, заметим хотя бы, что Россия в «Брате» - это немец. То есть вот буквально немец. Смотрю его иногда, если натыкаюсь в ночи на кабельных каналах. Наша эпоха вторгается в ту, другую, тоже нашу, кстати. Видел вариант, где из знаменитой сцены с кавказцами и контролером реплику Данилы про гнид просто вырезали.

Второй пересматривать не могу. Теперь неинтересно.

Mikhail Nemtsev

К обсуждению фильма "Брат" Балабанова. Я просто хочу намекнуть. Говорят, фильм пропагандирует насилие и восхваляет главного персонажа; конечно, это обвинения зеркала. По-моему, достаточно обратить внимание вот на что. В том мире бабла и насилия, в котором живёт этот Данила, ему встречаются два человека, которые живут не так как все, не по этим законам - Света и Немец. В финале он приходит к ним, - и они не берут его деньги. Он уходит от них один, не получив от этого города ничего. "Тебе же убить ничего не стоит... Не люблю я тебя", - говорит Света. И он уходит. Всё это не имеет отношения к восхвалению или воспеванию.

Ilya Ponomarev

Я бы добавил, что Балабанов вообще хорошо чувствовал дух эпохи. Я помню, как после премьеры Груза 200 (по-моему, это на Кинотавре было), мы с ним выпили, и я спросил, был ли этот покойник метафорой Союза. Он так хитро посмотрел, и сказал, что во всех его фильмах как зритель понял, так и правильно... Для "Братьев" это втройне так.

Maria Sakaeva

Перечитываю биографию Балабанова Марии Кувшиновой, книга 2015 года. Ничего такого в Братьях у Балабанова нет. Его всегда забавляли критики, которые находили смыслы и значения, их в его фильмах не было. Прошло 20 лет, а некоторые умники все продолжают копать и искать сложное там, где все просто.

Oleg Pshenichny

Устроили двадцатилетие фильма "Брат", это спровоцировало дискуссию, политизированную текущим моментом (сейчас даже вопросы языкознания очень быстро приводят к Путину и Гитлеру, что тут поделаешь).

Мне же кажется, публика напрасно относится к "Брату" серьёзней, чем режиссёр и продюсер, у которых на тот момент была основная задача - в условиях провалившегося проката сделать малобюджетное, но коммерческое кино. И задача была выполнена.

Сам его не мог досмотреть и до половины, так было скучно.

Yury Kagarlitskiy

Балабановский "брат" действительно натворил дел, но не так уж много, и вообще, его не было на свете. Что гораздо хуже, он стал символом поколения, которое, в массе своей, как раз уже непосредственно ни в кого не стреляло, но впитало в себя, затвердило определенные уроки этого персонажа. И ксенофобия, безусловно, не худший из них.

Сторонники "русского реванша", в свою очередь, заново оценили "Брат-2".

Alexander Gornik

По поводу двадцатилетия фильма "Брат" пересмотрел обе части. Первая — до сих пор берет за душу. И звуковой ряд. Мурашки, абсолютная ностальгия.

Вторая поразила как провидческая. И Крым вернули, и за Севастополь украинцы ответили, и американцам показали.

Поразительно, как точно оба фильма отразили общественные настроения, задавшие вектор развития страны на десятилетия.

Роковым образом и Бодров и Балабанов ушли трагически и преждевременно. Как будто отторгает наша родина таланты, не терпит.

Vsevolod Baibak

В связи с юбилеем фильма "Брат" пересмотрел оба фильма. Первый, безусловно, шедевр нашего кино, о котором сказано и написано так много, что нечего добавить. Просто очень точный, тонкий и дорогой фильм. Но сегодня, именно сегодня особенно актуален и важен "Брат 2". Я поразился тому, как гениальный А. Балабанов предвидел разделение нашего общества, отношение к Украине и США, русским ценностям, справедливости, праву и правде. Пересмотрите! Удивительно, какими новыми смыслами наполнился фильм!

Sapienti sat!!

Holmogor talks​

"Брат-2" это концентрация идей и настроений короткой бурной эпохи между ельцинской дерьмократией и путинским регулярным государством. Крайними точками эпохи я бы обозначил дефолт в начале и дело НТВ в конце (стало понятно что вопрос будет решать государство). Центральным событием была конечно косовская война и, как выражались либероиды, "антинатовская истерия". А содержанием была безумная надежда на русский реванш, причем не как государства, а как народа в его самодеятельности.



Ключевое слово было "Я сам". Примаков "сам" развернул самолет над Атлантикой. Десантнички "сами" (как тогда верилось) совершили бросок на Приштину. Путин "сам" решил взять ответственность за вторую чеченскую. Если бы тогда какой-нибудь майор сам поднял в воздух бомбер и зафигачил ядерным боеприпасом по Америке или хоть по Ичкерии - никто бы не удивился, а большая часть аплодировала бы.



Данила Богров был именно такой машиной Самосудного дня. Совершенной, почти лишенной слабостей, но при этом справедливой карающей машиной.



Он воплощал все желания нации, что имелись на тот момент. А мечта была довольно скромной: чтобы богатый американец вернул нанятым им русским украденные у них деньги, признал со слезами, что сила в олицетворенной русским правде. Ну и чтобы все вынужденные заниматься проституцией русские вернулись домой. Ах да, еще они у нас за Севастополь ответят.



Балабанов с невероятным совершенством воплотил эту жажду ответного удара (старшее поколение помнит такую рекламу "Явы" как раз в 1999 году - я тогда предупреждал советолога Биллингтона, что эта реклама им ничего хорошего не сулит). Фильм идеален по сценарию, интонации, визуальным решениям, кастингу. Он был свободен от главного порока всего постсоветского кинематографа - замах на стобаксов удар на крышку от газировки. К тому соотношению цена-качество никто даже близко не подошел.



Людей игравших в том фильме и вообще имевших к нему какое-то отношение я до сих пор считаю кем-то вроде полубогов. Когда в 2007 году мы начинали работать с Демидовым, он был для меня не человеком, ведшим "Музобоз", - мало ли у кого какой обоз, - а человеком сыгравшим в Брате-2.



Балабанов создал новый подкластер русского языка и фольклора, не знаю актуальный ли до сих пор, но в свое он был всеобщим. Помню как в 2003 я и Крылов зачем-то потащились к Галковскому, а тот, когда мне позвонила жена, начал истошно орать: "Девчеееенки!". Если пройтись по фильму с карандашиком, то наверное не афоризмами останутся только технические реплики.



Не буду делать вид, что мне нравится то, что делал Балабанов потом. Мне и "Брат-1-то не нравится, по сути это все равно улучшенная перестроечная социальная драма, заунывная и слезовыжимательная. "Брат-2" это был другой уровень, это было метакино. Это как если бы Тарантино на его творческом пике сказали, что он снимает последний фильм.



Балабанова боженька поцеловал в макушку, чтобы он довел до экстаза русскую национальную утопию: "Разобраться самим". И тут нужно четко осознать три вещи. Первая - это утопия. Вторая, - несмотря на эту утопичность, русскому человеку надо освободиться от страха перед тем чтобы разобраться самому. Третье, - разбираться самому надо в команде. Бен, ай нид хелп.

Могла ли ниша "документа эпохи" достаться другому фильму и какой фильм точнее всего отражает нынешнюю эпоху – сейчас можно только гадать.

Кирилл Шулика

1987 год - "Асса" Сергея Соловьева (премьера 1988 год).

1997 год - "Брат" Балабанова и Данила Багров.

2007 год - "Александра" с Галиной Вишневской в главной роли.

2017 год - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

В седьмые года рождаются фильмы эпохи. На смену Бананану приходит Багров, на смену Багрову русская женщина в Чечне, ну а теперь нелюбовь.

Да, 2007 год это еще великолепный фильм "Изгнание" Звягинцева с Лавроненко в главной роли.

И символичный рубеж эпох - 1999-2000 год. В итоге в стране "Сибирский цирюльник" победил "Брата 2".

Вообще по кино можно историю изучать, я бы в школьную программу его внес.

Ostap Karmodi

Давным-давно в России с интервалом в год вышли два фильма, которые многие называли фашистскими: "Брат" и "Окраина".

Трудно в двух словах объяснить, почему, но эти фильмы кажутся мне антиподами.

"Брат" с самого начала вызывал у меня отвращение, а его широкая популярность в народе внесла свой вклад в моё решение уехать.

"Окраину" я сразу полюбил и очень люблю до сих пор.

По-моему именно "Окраина" - единственный русский аналог Тарантино. Если бы она, а не "Брат", стала истинно народным фильмом, Россия была бы совершенно другой страной.

А пока в "либеральном сегменте" Фейсбука спорят о том, допустимо ли любить фильм "Брат", сегмент "патриотический" поглощен литературоведческой дискуссией, которая началась с легкой руки Владимира Путина, предположившего, что строки "Прощай, немытая Россия" написал не Лермонтов.

Алексей Лапшин

В ленте много комментариев к двадцатилетию выхода "Брата". Имеется в виду именно первый фильм. Как и следовало ожидать, нашлось множество блюстителей политкорректности, обвиняющих картину Балабанова в национализме, фашизме и прочих страшилках. Демонстрируется полное непонимание исторического контекста фильма и того, что художник может быть отстранённым. В момент своего выхода "Брат" находился в полном противоречии с доминировавшей пропагандой. Выглядело это как прямой вызов, инверсия, "контркультура". Помню, я впервые посмотрел "Брата" совершенно случайно ночью по ТВ и был удивлён его смелостью в постсоветском дискурсе на тот период. Это же был не малотиражный листок радикальной организации, а целый фильм. Очень точный и нужный в то время фильм. Обвинения Балабанова в каком-то природном шовинизме беспочвенны. Напомню, что впоследствии он снял "Груз 200" и "Кочегара" за которых его уже обвиняли в лютой русофобии.

"Либеральные" и "патриотические" цензоры копируют друг друга. На днях вновь прошла волна публикаций, "доказывающих",что стихотворение "Прощай, немытая России" написал не Лермонтов. Как же нужно не понимать Лермонтова, его стиль и саму Россию, чтобы утверждать такое.