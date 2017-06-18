ЕС направляет в Португалию самолеты для борьбы с пожарами

Страны Евросоюза направляют в Португалию самолеты для борьбы с пожарами. Об этом сообщил комиссар ЕС по антикризисным мерам Христос Стилианидис.

Франция и Испания уже направили в район бедствия несколько пожарных самолётов. Сама Португалия испытывает нехватку техники в борьбе с катастрофой.

Португалия столкнулась с аномально сильной жарой. В отдельных районах температура воздуха была выше сорока градусов. Пожар быстро охватил территории в центральной части страны. Жертвами стали более 60 человек, несколько десятковпострадали. Со стихией борются свыше полутора тысяч пожарных. К ним подключились военные. Португальская пресса отмечает, что таких сильных пожаров в стране не было последние пятьдесят лет. В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам пожара.