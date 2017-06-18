Во Франции подведены первые итоги парламентских выборов

Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" лидирует во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает издание Le Monde.

К 20 часам по местному времени обработано около 70 процентов бюллетеней. В целом по стране за движение Макрона проголосовали более 40 процентов французов. На втором месте находится консервативная партия "Республиканцы". Они получили более 20% голосов.

По прогнозам Le Monde, движение Макрона и его союзники получат абсолютное большинство в парламенте - 355 мест из 577. Это несколько меньше, чем прогнозировалось. У "Республиканцев" будет больше 100 мест, у социалистов несколько десятков.

Праворадикальный "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрал около 10% голосов избирателей. Сама Ле Пен получила место в парламенте, одержав победу в своем округе Энен-Бомон. Там за нее проголосовали почти 70% избирателей. Ожидается, что в парламент будут избраны 6-8 депутатов от "Национального фронта".

Сегодняшнее голосование проводится через месяц после того, как Макрон выиграл президентские выборы у Ле Пен. Среди политических целей Макрона – значительное смягчение строгого трудового законодательства и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе.