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Во Франции подведены первые итоги парламентских выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон голосует на парламентских выборах, 18 июня 2017 года

Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" лидирует во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает издание Le Monde.

К 20 часам по местному времени обработано около 70 процентов бюллетеней. В целом по стране за движение Макрона проголосовали более 40 процентов французов. На втором месте находится консервативная партия "Республиканцы". Они получили более 20% голосов.

По прогнозам Le Monde, движение Макрона и его союзники получат абсолютное большинство в парламенте - 355 мест из 577. Это несколько меньше, чем прогнозировалось. У "Республиканцев" будет больше 100 мест, у социалистов несколько десятков.

Праворадикальный "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрал около 10% голосов избирателей. Сама Ле Пен получила место в парламенте, одержав победу в своем округе Энен-Бомон. Там за нее проголосовали почти 70% избирателей. Ожидается, что в парламент будут избраны 6-8 депутатов от "Национального фронта".

Сегодняшнее голосование проводится через месяц после того, как Макрон выиграл президентские выборы у Ле Пен. Среди политических целей Макрона – значительное смягчение строгого трудового законодательства и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе.

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