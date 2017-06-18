Португалия и Мексика сыграли вничью

В России продолжается футбольный Кубок конфедераций. Его результаты сообщает официальный сайт турнира.

В группе А в Казани сборные Португалии и Мексики сыграли вничью 2:2. Голы забили: у Португалии – Куарежма и Суариш, у Мексики – Эрнандес и Морено.

После 1 тура у России 3 очка, у Португалии и Мексики – по 1, сборная Новой Зеландии очков пока не набрала.

В группе В в Москве сборная Чили выиграла у команды Камеруна. Голы забили Видаль и Варгас.