Португалия и Мексика сыграли вничью

В России продолжается футбольный Кубок конфедераций. Его результаты сообщает официальный сайт турнира.
В группе А в Казани сборные Португалии и Мексики сыграли вничью 2:2. Голы забили: у Португалии – Куарежма и Суариш, у Мексики – Эрнандес и Морено.
После 1 тура у России 3 очка, у Португалии и Мексики – по 1, сборная Новой Зеландии очков пока не набрала.
В группе В в Москве сборная Чили выиграла у команды Камеруна. Голы забили Видаль и Варгас.
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