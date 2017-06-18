Иран нанес ракетный удар по террористам на востоке Сирии

Иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по террористам в районе города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
По данным иранских военных, на базе находились боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в России), причастные к теракту в Тегеране 7 июня. Удар нанесен баллистическими ракетами средней дальности.
7 июня в столице Ирана две группы террористов напали на иранский парламент и мавзолей основателя республики аятоллы Хомейни. Более 10 человек погибли, около 40 ранены.
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