Иран нанес ракетный удар по террористам на востоке Сирии

Иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по террористам в районе города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

По данным иранских военных, на базе находились боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в России), причастные к теракту в Тегеране 7 июня. Удар нанесен баллистическими ракетами средней дальности.

7 июня в столице Ирана две группы террористов напали на иранский парламент и мавзолей основателя республики аятоллы Хомейни. Более 10 человек погибли, около 40 ранены.