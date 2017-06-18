Войска коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки

Войска международной коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в пригороде Ракки на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Сирии.

Сообщается, что самолет участвовал в операции против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Сведений о пилоте пока нет.

В Дамаске считают, что подобные действия коалиции подрывают силы сирийской армии в борьбе с терроризмом.

