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Календарь спортивных событий

19-25 июня

19-25 июня. Теннис. Турнир АТР. Лондон, Великобритания

19-25 июня. Теннис. Турнир АТР. Халле, Германия

19-25 июня. Теннис. Турнир WTA. Мальорка, Испания

19-25 июня. Теннис. Турнир WTA. Бирмингем, Великобритания

19 июня – 2 июля. Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

19 июня

Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

Группа В

Австралия – Германия

21 июня

Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

Группа А

Россия – Португалия

Мексика ­– Новая Зеландия

22 июня

Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

Группа В

Камерун – Австралия

Германия – Чили

24 июня

Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

Группа А

Мексика ­– Россия

Новая Зеландия – Португалия

Формула-1. Этап чемпионата мира. Гран-при Азербайджана. Баку. Квалификация

25 июня

Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

Группа В

Германия – Камерун

Чили – Австралия

Формула-1. Этап чемпионата мира. Гран-при Азербайджана. Баку

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