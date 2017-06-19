19-25 июня. Теннис. Турнир АТР. Лондон, Великобритания
19-25 июня. Теннис. Турнир АТР. Халле, Германия
19-25 июня. Теннис. Турнир WTA. Мальорка, Испания
19-25 июня. Теннис. Турнир WTA. Бирмингем, Великобритания
19 июня – 2 июля. Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
19 июня
Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
Группа В
Австралия – Германия
21 июня
Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
Группа А
Россия – Португалия
Мексика – Новая Зеландия
22 июня
Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
Группа В
Камерун – Австралия
Германия – Чили
24 июня
Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
Группа А
Мексика – Россия
Новая Зеландия – Португалия
Формула-1. Этап чемпионата мира. Гран-при Азербайджана. Баку. Квалификация
25 июня
Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
Группа В
Германия – Камерун
Чили – Австралия
Формула-1. Этап чемпионата мира. Гран-при Азербайджана. Баку
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