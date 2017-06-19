В Мали при нападении на курорт погибли двое туристов

В воскресенье неизвестные совершили нападение на международный курортный комплекс Le Campement (Ле Кампеман) вблизи столицы Мали Бамако и взяли заложников.

Власти охарактеризовали нападение как теракт. В завязавшейся перестрелке с силами безопасности двое нападавших были убиты, третьему удалось скрыться. Погибли также два туриста, трое сотрудников ООН получили ранения. Тридцать два заложника освобождены.

Ранее в этом месяце посольство США в Мали предупредило граждан западных стран, что им угрожает повышенная опасность.

В ноябре 2015 года произошло нападение на отель Radisson Blu в Бамако, в ходе которого были взяты в заложники западные туристы, около 20 человек погибли. После этого нападения в Мали было объявлено чрезвычайное положение, которое сохраняется до сих пор. Франция и Организация Объединенных Наций помогают правительству Мали в борьбе с экстремистами.