В Ростове-на-Дону прошла акция против действий Росгвардии

В Ростове-на-Дону прошел пикет против действий Росгвардии 12 июня в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых других российских городах.

К памятнику жертвам политических репрессий в парке Строителей вышли несколько десятков гражданских активистов, представлявших общественно-политические организации либерально-демократического спектра, такие, как "Открытая Росси ". "Солидарность", региональный штаб Алексея Навального, "Гражданская инициатива ". В руках они держали плакаты: "Позор Росгвардии!", "Росгвардия на службе у Путина", "12 июня нас лишили праздника".

На плакатах, которые держали пикетчики, зафиксированы кадры, на которых бойцы Росгвардии дубинками избивают безоружных и беззащитных людей. Некоторые активисты держали в руках плакаты, на которых была распечатана статья 31 Конституции России, которая гласит, что граждане вправе собираться на мирные митинги без оружия и проводить собрания и демонстрации.

По словам одного из организаторов сегодняшнего пикета Леонида Санкина, протестующие хотели рассказать и показать, как действовали сотрудники Росгвардии на антикоррупционных митингах 12 июня.

"Мы требуем освобождения всех задержанных на акциях людей, и полного прекращения их административного преследования, а также требуем немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального", - заявила координатор региональной организации "Открытой России" Анастасия Шевченко.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. Были задержаны около полутора тысяч человек. Многим вынесены административные приговоры. Некоторых обвиняют по уголовным статьям.