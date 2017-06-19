ЕС продлил санкции в отношении аннексированного Россией Крыма

Европейский союз продлил действие санкций, введенных в отношении аннексированного Россией Крыма, до 28 июня 2018 года. Решение было принято в понедельник на заседании Совета Евросоюза, сообщается на сайте организации.

Меры предусматривают запрет на инвестиции и экспорт на полуостров товаров и технологий, в том числе,в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также импорт крымских товаров в ЕС. Кроме того, гражданам Евросоюза и компаниям из стран ЕС запрещено приобретать недвижимость на полуострове, а европейские туроператоры не могут отправлять туристов в Крым. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Санкции были введены в июне 2014 года в ответ на российскую аннексию Крыма. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли. США также наложили ограничительные меры на Россию за аннексию Крыма.