Китайские контракты и "крепостное право"

Эта история началась со статьи в "Коммерсанте" 9 июня. Газета обратила внимание на то, что за последнее время сотни российских пилотов отправились работать по контракту в страны Восточной и Юго-Восточной Азии - и в первую очередь в Китай.

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"Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, в частности Китай и Корею, рассказали "Ъ" источники в отрасли. По их сведениям, за последние 2,5 года в регион уехало более 300 "наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского" — КВС и КВС-инструкторов. Еще порядка 400 пилотов этих категорий — "в процессе оформления документов". По данным "Ъ", утечка затронула, в частности, S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".

Собеседник "Ъ" замечает, что уход из "ВИМ-Авиа" сразу 12 КВС мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы (о ней см. "Ъ" от 8 июня). В авиакомпании подтвердили "Ъ", что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основная причина оттока, по мнению "ВИМ-Авиа", "имеет экономический характер"" - пишет, в частности, "Коммерсантъ".

По данным издания, ситуация негативно влияет даже на российского флагмана - "Аэрофлот".

"Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что "пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше".

Авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но "больше не видит возможностей для ее роста", поскольку второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб" - сообщает "Коммерсант". При этом, как утверждается, в Китае пилоты могут претендовать на зарплату от 17 до 25 тысяч долларов в месяц.

На сайте компании "Авиаперсонал" - интересная аналитическая статья о "китайском предложении " для российских (и вообще иностранных) пилотов. В целом, информация "Коммерсанта" подтверждается:

Как показывает опыт и статистика, попасть в китайские авиакомпании чрезвычайно сложно, для этого нужно быть готовым, прежде всего, психологически, уметь презентовать себя, показать мотивацию. Однако, мы вынуждены признать, что, попав в Китай, иностранный пилот потенциально навсегда становится потерянным для родной страны и родной авиации, ведь предложить аналогичные или близкие условия труда отечественные авиакомпании на данный момент не в состоянии.

Блогер Илья Варламов поговорил с одним из работающих в Китае пилотов.

Китай – это вообще новый, очень масштабный рынок авиаперевозок. По данным Администрации гражданской авиации КНР, в стране 218 аэропортов, почти 3800 маршрутов, а в прошлом году китайскими авиалиниями воспользовались 488 миллионов человек, это как если бы каждый без исключения гражданин России за год слетал куда-нибудь как минимум 3,5 раза!



Самое главное – в Китае для иностранных пилотов более выгодные и благоприятные условия работы: зарплаты, по словам Александра, в Китае для пилотов-экспатов зависят от количества дней отпуска в год (чем меньше отпуск, тем больше зарплата), но даже если продолжительность отпуска равна продолжительности рабочего периода, зарплата все равно как минимум в 1,5 раза выше, чем в России! Кроме того, там есть много всяких дополнительных ништяков, типа оплаты квартиры, авиабилеты членам семьи, всякие приятные бонусы, а также новые самолеты и хорошо оснащенные аэропорты!

​Но - недолго музыка играла.

С 16 июня 2017 годаУправление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий.

По информации от коллег из китайских рекрутинговых компаний и агентств в соответствии с официальной рассылкой СААС с 16 июня 2017 года СААС прекратило прием заявок от российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий, ссылаясь на действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества - говорится на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Слава богу, Китай – стратегический партнер и друг России, поэтому в конце мая глава Росавиации Нерадько встретился с главой Администрации гражданской авиации КНР Фэн Чжэнлинем, и тут, по случайному совпадению, Китай прекратил принимать на работу кандидатов с российской пилотской лицензией ATPL! Вот что такое настоящие друзья! - подытоживает Варламов.

Решение китайских властей, которое и вправду выглядит как реакция на статью "Коммерсанта", вызвало живую дискуссию, в том числе и среди пилотов. Большую популярность получил вот этот пост в Фейсбуке:

Igor Sulim

Ну что, набор пилотов в Китай-таки прикрыли... По этой причине, думаю, хорошо бы было пару слов написать. Кому интересно, можно читать дальше...

На мой взгляд то, что произошло, в моих глазах окончательно развенчало миф о какой-либо свободе выбора в России. <...>

Когда в Россию пришёл кризис и все в патриотическом угаре кричали "Крым - наш", зарплата пилотов упала до уровня бортпроводников. 2П получал 80-90, КВС 160-180. Время было тяжелое, в принципе, большинство лётного состава вошло в положение и прошло навстречу руководителям компаний: и повышения зарплат не требовали, и топливо экономили, и летали быстро (то ВЗП, то спрямления, то взлёты от РД). Однако, позже ситуация поменялась. Уничтожили Трансаэро, в России начался рост перевозок, количество новых ВС и рейсов пошло в гору, туда же отправились и доходы авиакомпаний. Многие организации вышли на уровень рекордных прибылей. И тут стоит обратить ваше внимание на то, что данные сверхприбыли во многом были получены за счёт зарплаты пилотов. Ее, просто-напросто, с ростом перевозок повышать никто не собирался. Все просьбы и доводы лётного состава игнорировались, мол: "У нас кризис, пилотов за забором куча, идите куда хотите, мы ничего увеличивать не будем". В итоге, по результатам крайнего года, в Уральских была получена чистая операционная прибыль в несколько миллиардов рублей.

Будучи адекватным человеком, во всей этой ситуации я принял решение попробовать уехать за границу. Нет, не в знак протеста, а ради получения опыта и улучшения своего качества жизни. <...>

Что получилось потом?

Перед устройством в Китай я 3 месяца с утра до вечера учил тесты, готовился к тренажеру. Это не давалось просто. Вновь учёба требовала огромных усилий и колоссального количества времени.

Устроившись в Китай, я снова... начал учиться. И это продолжается до сих пор. Я учу мало-помалу китайский язык, практически ежемесячно сдаю тесты, учусь работать с китайцами эффективно и качественно, перенимать их опыт и улучшать свои навыки с учетом восточной философии. <...>

Так вот. За все время, пока я живу на белом свете, я никогда не завидовал людям, зарабатывающим деньги своим трудом и своими знаниями. В связи с этим, у меня главный вопрос: почему кто-то считает, что он может лезть ко мне в карман и определять то, сколько стоит мой труд? <...>

Почему наше государство всегда, когда ты начинаешь добиваться успеха, пытается тебя унизить, оскорбить, использовать? Почему нельзя жить спокойно, имея внутреннюю позицию "надо желать всем добра и благополучия"? В чем состоит кайф от возвышения себя среди прочих и унижения окружающих?

Вы знаете, наблюдая тот фарс, который устроила Росавиация, у постепенно пропадает желание возвращаться в Россию. Нет, я ее люблю всем сердцем, но я не хочу быть закованным в рабские кандалы системы, которая не уважает ни труд, ни знания, ни свободу. Я хочу развиваться, помогать своей стране, но на мой взгляд Родине это сейчас не нужно.

Возможно, именно в этом, а не только в зарплатах, причина того, что многие пилоты ищут работу за рубежом?