Татарстан: избивший задержанного полицейский осужден на два года

Суд в Татарстане признал старшего участкового по Альметьевскому району Динара Шигапова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

В июне 2016 года Шигапов в служебном кабинете 15 раз ударил задержанного за административное правонарушение. Полицейский отрицал свою причастность к преступлению, однако суд признал его вину доказанной. После вступления приговора в силу юристы от имени потерпевшего направят в суд иск к МВД России о компенсации морального вреда.

