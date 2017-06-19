Грузия: власти готовы обсудить возможность восстановления монархии

В Грузии лидеры правящей партии “Грузинская мечта“ обратились к главе Грузинской православной церкви патриарху Илии с предложением, начать консультации о восстановлении в стране монархии. На днях сам Католикос-Патриарх выступил с такой инициативой, сославшись на “тысячелетнюю традицию“.

Оппозиция скептически отнеслась к предложению об установлении конституционной монархии.

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая в стране партия “Грузинская мечта“ готова обсудить предложение о возвращении на престол представителя царского дома Багратионов. С аналогичным заявлением выступил и лидер правящего большинства в парламенте, Георгий Вольский.

Тем самым, лидеры партии ответили на предложение самого Патриарха, с которым предстоятель грузинской православной церкви выступил в ходе проповеди в Кафедральном соборе Святой троицы в Тбилиси: “Грузия – тысячелетняя монархия а конституционная монархия вносит спокойствие в страну“, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии.

Впрочем, оппозиционные партии подозревают, что разговоры о “конституционной монархии“ нужны властям для нивелирования института президента, поскольку правящая партия не скрывает своих разногласий с нынешним главой государства, Георгием Маргвелашвили.

Один из лидеров партии “Европейская Грузия“ Гиги Угулава отметил в своём комментарии, что восстановление монархии, пусть в её “конституционной“ форме, абсолютно невозможно: “Монархическая традиция прервалась, а сегодня у Грузии немало иных проблем“- подчеркнул оппозиционер.

Царский дом Багратионов (Багратидов) правил Грузией с 975 года по 1801 год, когда Восточно-грузинское царство было упразднено указом императора России Александра I в процессе его вхождения в состав Российской империи.