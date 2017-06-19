Президент Украины Петр Порошенко направился с рабочим визитом в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. О целях визита не сообщается.

15 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил и подготовке встречи Порошенко и президента США Дональда Трампа. Темой встречи двух президентов станут Минские договоренности и двустороннее взаимодействие Украины и США, рассказал министр. Также, по словам Климкина, планируется обсудить, что можно сделать для того, чтобы "международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму".

В феврале текущего года состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко. Главы государств обсудили восстановление мира в пограничном с Россией регионе Украины.

