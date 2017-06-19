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Глава Роскомнадзора потребует у Павла Дурова сведения о Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в течение недели потребует от создателя Telegram Павла Дурова предоставить информацию о мессенджере для внесения его в реестр организаторов распространения информации. Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс".

В середине мая в Роскомнадзоре сообщили, что если мессенджер не предоставит сведения, то его могут заблокировать.

До 2013 года Дуров возглавлял российскую социальную сеть "ВКонтакте". Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Дуров неоднократно заявлял, что Telegram не предоставляет ключи шифрования к аккаунтам пользователей третьим лицам, в том числе властям различных стран.

Ранее Роскомнадзор за отказ регистрироваться в качестве организаторов распространения информации в России заблокировал сайты мессенджеров Line, BBM BlackBerry Messenger и Imo.

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