В Польше начались крупные учения союзников по НАТО

В Польше вблизи литовской границы начались учения НАТО с участием американских, британских, литовских и хорватских военных.

В НАТО заявляют, что целью маневров является отработка защиты "слабого места" на границе с Россией. Североатлантический союз подозревает Россию в подготовке нападения на балтийские страны. Москва отвергает эти подозрения и считает, что НАТО дестабилизирует обстановку в регионе.

В сентябре Россия проведет свои собственные учения с участием военных из Белоруссии вблизи региона, где ныне проводятся учения НАТО.

Североатлантический союз укрепил свое присутствие в Восточной Европе после российской аннексии Крыма в 2014 году и поддержки, оказываемой Москвой сепаратистам на востоке Украины.