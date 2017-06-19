Скромный служащий "Совкомфлота" и "борьба ГРУ и ФСБ"

"Среди близких к российскому президенту людей есть те, кто не занимается политикой или крупным бизнесом". Такой фразой начинается расследование Романа Шлейнова, опубликованное сегодня "Новой газетой". Не все так просто - хоть сами эти люди и "не ведут роскошный образ жизни", формально они могут числиться владельцами крупных компаний.

Один из таких людей - Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Владимира Путина (этот факт - в отличие от личностей дочерей президента - подтвердил Дмитрий Песков). "Новая газета" рассматривает его бизнес-связи с друзьями Путина и крупными предпринимателями - Юрием Ковальчуком и семейством Ротенбергов.

"Шеломов с 2000-х и до сих пор работает в скромной должности главного специалиста одной из госкомпаний (речь идет о "Совкомфлоте" - РС) в Петербурге. Тем не менее за ним числятся активы стоимостью 20 млрд рублей", - пишет "Новая". В частности, зарегистрированной на родственника Путина фирме принадлежит 50 процентов компании "Игора драйв", участвующей в строительстве автодрома в Ленинградской области. Остальные доли в компании принадлежат Ковальчуку и крупному бизнесмену Владимиру Васильеву.

Утверждается, что официальная зарплата Шеломова в "Совкомфлоте" - около 40 тысяч рублей. Тем более удивительно, что ему принадлежат и другие компании или доли в них, в том числе и крупный пакет в банке "Россия" (один из его совладельцев - известный виолончелист Ролдугин, а председатель совета директоров - вышеупомянутый Юрий Ковальчук). "Как выяснила «Новая газета», умножить активы, принадлежащие компании Шеломова, могли структуры, связанные с СМП-банком братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов". Таким образом, получается, что Шеломов связан как с Ковальчуками, так и с Ротенбергами - обеими влиятельными семействами, входящими в круг приближенных российского президента.

"Новой газете" удалось поговорить с самим Шеломовым, однако тот был искренне удивлен интересом к своей персоне: как пишет Шлейнов, "недоумевал, почему мы им интересуемся". "На вопрос, действительно ли все это его собственность, Шеломов отвечает вопросом: «Вам это очень интересно знать?»".

Совсем другого типа расследование публикует Центр управления расследованиями (проект "Открытой России" Михаила Ходорковского). Речь в нем идет о якобы имеющем место конфликте ГРУ Генштаба РФ и ФСБ, результатом которого стало, в частности, нашумевшее дело "Шалтай-Болтая". Начинается она со "слива" агентуры ГРУ в 2014 году, якобы организованного ФСБ. ЦУР также подтверждает информацию об использовании "Шалтай-Болтая" в игре против министра обороны Сергея Шойгу (которому подчиняется ГРУ) и тот факт, что именно по распоряжению Шойгу начались активные поиски участников хакерской группировки).

"Военная разведка установила, что автором письма министру обороны Шойгу и в ДВКР ФСБ был один из основателей «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев (Льюис). <...> Удивились грушники, когда обнаружили, что Аникеев-Льюис завербован ФСБ, а его непосредственным куратором является руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ полковник Сергей Михайлов, боровшийся с распростанившими список резидентуры ГРУ сайтами. Ко всему прочему военная разведка установила, что Михайлов имел негласные контакты с американскими спецслужбами".

И так далее. Финал истории известен - Аникеев и Михайлов были задержаны, часть предполагаемых участников "Шалтая" скрылась. ЦУР анонсирует большое интервью с неким хакером по прозвищу Аврора, рассказавшем о сотрудничестве "Шалтая " с ФСБ, а также цитирует анонимного сотрудника ГРУ, который утверждает, что "ФСБ кошмарит военную разведку", внушая руководству страны, что "ГРУ готовит военный переворот". Читается как шпионский роман, но никто, наверное, не удивится, если изложенные в расследовании ЦУР соображения вдруг окажутся правдой.