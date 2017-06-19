Экс-прокурорская азбука

Удивительный проект под названием "Азбука Цыркуна" запустило издание "Медиазона". Это "многочасовой рассказ экс-прокурора Сергея Цыркуна о безумных конспирологических теориях, повальной коррупции, сфальсифицированных уголовных делах, полицейском произволе, крышевании, проституции и других неотъемлемых составляющих жизни в России конца XX — начала XXI века", структурированный в виде азбуки (сегодня, например, Цыркун разъясняет, что такое "Антисемитизм", "Бениаминов", "Взятки", "Гантеля", "Горбушка", "Десять суток" и "Диссертация"). Но кто такой сам Сергей Цыркун? "Медиазона" пишет о нем так:

Бывший заместитель прокурора Тверского района Москвы Сергей Цыркун был уволен из органов прокуратуры в декабре 2004 года: он выступал гособвинителем по делу о захвате здания Минздрава активистами НБП (спустя три года партия была признана экстремистской и запрещена), у входа в суд столкнулся с родителями обвиняемых и в завязавшейся перепалке выкрикнул: «Ненавижу вас, большевики проклятые!». Руководство сочло поступок Цыркуна порочащим звание прокурорского работника; он в ответ говорил, что и сам не остался бы на службе, потому что правосудие в современной России превратилось в «конвейер», а «в московских судах практически не выносится оправдательных приговоров». После увольнения экс-прокурор начал писать и выпустил уже три книги: «Кровавые ночи 1937 года», «Сталин против Лубянки» и «Сверхсекретная история Большого террора».

В "прошлой жизни" Цыркун действительно запомнился пламенной "белогвардейской" речью в адрес нацболов. Эту историю пересказывает в своем Телеграм-канале Олег Кашин:

Я видел (причем не только по телевизору), как, заметив стоявшего в стороне от толпы гособвинителя, к нему бросилась мама одного из осужденных, молоденького студента из провинции Сергея Ежова. Сергей отпросился у мамы в Москву на два дня, а остался здесь на пять лет - она, мама, кричала гособвинителю "Палач!" и "За что?". Вначале гособвинитель что-то бубнил насчет законности и уголовного кодекса, а потом взорвался: "Вы, большевики, у власти были, вы моего прадеда к стенке поставили как буржуя! И глазом никто не моргнул! Ненавижу я вашу власть большевистскую! Поняли?! Ненавижу! Коммунисты проклятые! А что вы со страной делали?! А когда вы беременным женщинам саблями пузы рубили?! Вам было жалко?! Вы борцы за классовую идею! Царскую семью расстреляли! Вам не жалко было. Да?! Ну! Стреляйте в меня! Повесьте! Ненавижу вас, коммуняки проклятые! Поняли?! Всегда буду вас ногами топтать! Ну давайте! Я один, вас много!"

Собственно, Кашин общался с Цыркуном после увольнения того из прокуратуры. Тогда экс-прокурор, например, фактически признал, что нацболов судили на самом деле ни за что.

- Тогда зачем вы, если они не совершали преступления, требуете для них пяти лет колонии?



Он, кажется, обиделся на такой вопрос. По крайней мере, неожиданно перешел со мной на "ты".



- Ну посмотри, - сказал гособвинитель. - Я зампрокурора района. Это все случилось в моем районе. Если я не пойду их обвинять, придется идти кому-то из моих подчиненных. Получится, что я этого человека подставлю, и остальные подчиненные перестанут меня уважать. - Подумал и добавил: - Я, конечно, мог сразу сказать: "Не хочу идти против правды, не буду обвинителем по этому делу". Как сам думаешь, сколько минут после этого я проработал бы в прокуратуре?

А вот главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов общался с Цыркуном совсем недавно. Вот его впечатления:

Вот сейчас я с бывшим прокурором Цыркуном, а его тогда еще то ли попросили из прокуратуры, то ли он сам ушел, проговорил не менее 7 часов. Буквально обо всем.



Что из себя представляла прокуратура, как работали суды, когда началось там завинчивание гаек и прочее. Мне самому было дико интересно, прокурор Цыркун оказался очень крутым собеседником.



Ну и для привлечения внимания вынесу сюда потенциальный заголовок, мы не стали так называть материал. "Я сам за люстрацию, хотя понимаю, что и меня люстрируют"



Он теперь ходит на Русские марши и даже критикует умеренную оппозицию. При этом очень много о прокуратуре рассказал и силовиках.​

Сама по себе "азбука Цыркуна" - фактически энциклопедия русской жизни глазами прокурорского работника. Вот, напрмиер, главка "диссертация":

Одна из причин ухода из прокуратуры была — чтобы добить кандидатскую. Тема была: «Расследование притонов для занятий проституцией». Первая диссертация на эту тему в России, она почему-то считается неприличной, про нее не пишут. Я взял наугад несколько учебников криминалистики и не нашел ни в одном ни главы, ни раздела, ни параграфа про расследование таких преступлений. Хотя содержатель притона для проституток по уши в коррупции и связях с преступным миром. И в провинции он — необходимый человек. Все банные истории с местными начальничками не обходятся без этих девочек. Мне известны случаи по службе, когда прокурорские работники уезжали в провинцию в командировку, и к ним в баню приводили девочек — не по их просьбе, а в порядке гостеприимства — и обижались, если люди отказывались.